Boruto: Naruto Next Generations: la nuova opening si mostra in alcuni frame d'anteprima

Recentemente, la produzione dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha annunciato che la serie vedrà presto il suo primo arco narrativo tratto dal manga. Fino a quel momento, gli spettatori verranno intrattenuti con delle puntate riempitive.

Le novità però non finiscono qui. La scorsa settimana, per rimediare alla mancata trasmissione della puntata, lo staff dell'anime ha fornito una piccola anticipazione sulla prossima opening attraverso alcune immagini inedite.

Come potete osservare in basso all'articolo, i frame si contraddistinguono per uno stile molto asciutto e minimalista e la presenza del protagonista - tranne nell'ultimo - che comprende un gruppo ben nutrito di personaggi, tra cui possiamo scorgere Naruto, Hinata, Sakura e Sasuke.

La nuova opening verrà introdotta nel corso di questo mese. Nel frattempo, sono disponibili i primi dettagli sulla prossima saga di Boruto, l'arco dei banditi Mujina:

"Gli shinobi che commettono gravi crimini vengono mandati al Castello Hozuki, prigione esclusiva proprio per queste persone. Il castello è situato su un'isola separata dal resto del mondo, circondata dal mare, e gli shinobi imprigionati lì si vedono sigillati e impossibilitati a compiere tecniche".

Per espiare ai propri crimini, devono intraprendere i lavori forzati. Un criminale che dice di essere un vecchio membro della banda di Banditi Mujina stava servendo quel castello; arriva da loro una richiesta al Villaggio della Foglia. Il contenuto letto è 'Qualcuno dei Banditi Mujina che è imprigionato nel castello sta puntando alla mia vita. Se mi salvate, vi darò informazione sui Banditi'. I Banditi Mujina sono un gruppo di ladri che per tutta la vita hanno compiuto furti in tante nazioni.

L'intera organizzazione e il suo boss sono un mistero. Dato che è un'opportunità unica per ottenere informazioni sui Banditi Mujina, il settimo Hokage, Uzumaki Naruto, decide di accettare la richiesta. Coloro che ricevono l'incarico di infiltrarsi al Castello Hozuki sono suo figlio, Uzumaki Boruto, così come Sarada e Mitsuki. Per proteggere la vita del cliente, il team 7 si dirige al Castello Hozuki, covo di furfanti. Pianificano l'infiltrazione. Come c'era da aspettarsi, è pieno di criminali: Boruto e i suoi compagni riusciranno a sopravvivere?"

L'ultimo episodio di Boruto ha ripreso la vecchia promessa del Settimo Hokage. Il disegnatore dell'opera cartacea, Mikio Ikemoto, si è espresso sul futuro dell'anime.