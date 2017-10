Boruto - Naruto Next Generations: nuova sinossi e promo dell'episodio 31

Mancano alcune ore alla messa in onda del prossimo episodio di, l'opera anime (e manga) sequel del celebre franchise di. Sono disponibili in Rete il promo e una nuova sinossi ufficiale della puntata numero 31, in onda in Giappone mercoledì 1 novembre.

Attenzione possibile Spoiler

Il promo dell'episodio numero 31 di Boruto - Naruto Next Generations è disponibile in basso, mentre di seguito vi forniamo la nuova sinossi della trama (che completa quella che vi abbiamo già fornito), che pare raggiungerà il climax dell'arco narrativo dedicato alla gita presso il Villaggio della Nebbia.

“Boruto desidera salvare il suo nuovo amico, Kagura, e riportarlo in salvo e alla tranquillità psicologica, ma il ninja della Nebbia rifiuta e fronteggia Boruto la sua Hiramekarei (Spada Rombosogliola). Boruto non demorde, perciò prova a salvare Kagura con le parole, ma il ragazzo non riesce in alcun modo a liberarsi dai comandi del viscido Shizuma. Mentre la situazione sembra degenerare, una certa persona fa la sua comparsa“.

Appuntamento a mercoledì 1 novembre, data della messa in onda giapponese di Boruto - Naruto Next Generations!