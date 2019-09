Boruto: Naruto Next Generations, nuove immagini dello scontro di Kankuro

L'arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ci ha riportati, dopo tanto tempo, nel Paese del Vento e le sue infinite distese di sabbia. Boruto, che era andato alla ricerca di Sasuke per farsi allenare, è stato coinvolto in eventi più grandi di lui ed ora è costretto a una missione lampo che potrebbe segnare il destino degli shinobi.

Gaara ha commissionato a Boruto, Shinki e Kankuro di portare Shukaku al Villaggio della Foglia per sottrarlo alle mire di Urashiki Ootsutsuki. Mentre il Kazekage trattiene il nemico, il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations e i suoi inediti compagni si dirigono verso il Paese del Fuoco per portare al sicuro il cercoterio.

Tuttavia, Urashiki non se n'è stato con le mani in mano e ha costretto i tre a dividersi, con Kankuro che ha fatto sfoggio delle sue capacità. Questa è una delle scene che vediamo condivise dall'account Twitter Naruto to Boruto, di cui potete vedere in calce il tweet con diverse immagini tratte da Boruto: Naruto Next Generations episodio 122.

Le altre tre immagini, invece, si soffermano su un momento tra Temari e Shikadai che formeranno una coppia in questo episodio, mentre Shinki e Boruto sono i protagonisti delle altre due immagini. La puntata in questione è andata in onda nella giornata di ieri primo settembre alle ore 17:30 giapponesi, mentre è disponibile anche in italiano sulla piattaforma streaming Crunchyroll per gli utenti premium. Riuscirà Boruto a completare la missione affidatagli?