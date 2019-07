Boruto: Naruto Next Generations, ecco le nuove statistiche dell'originale team 7!

I livelli di potere nel mondo dell'animazione nipponica sono da sembre un grande tabù di difficile comprensione. Sin da Dragon Ball Super l'enormità delle differenze di forza hanno fatto più volte storcere il naso, eppure, pare che il fantomatico fenomeno si stia avvicinando adesso anche a Boruto: Naruto Next Generations.

Nel nuovo e ultimo numero del mensile V-Jump, di cui abbiamo già potuto ammirare le pagine a colori, la rivista su cui attualmente lo spin-off e sequel dell'opera di Masashi Kishimoto è serializzato, un'interessante pagina è stata dedicata alla presentazione delle nuove statistiche del Team 7 ai tempi di Naruto Shippuden, caratterizzato nient'altro che da Naruto, Sakura e Sasuke. Tuttavia, lo squilibrio dei punti ha strizzato l'occhio alla community, che è rimasta spiacevolmente sorpresa dal troppo poco divario che separano i due potentissimi ninja dall'ex allieva di Tsunade.

Infatti, nonostante Sakura sia un medico dotato di abilità di tutto rispetto, la polemica ha in ogni caso navigato sul web, seppur non tutte le statistiche prese in considerazione abbiano a che fare con il potenziale bellico effettivo. In attesa di saperne di più sulla questione, vi invitiamo a recuperare gli spoiler del capitolo 36, un interessante numero che apre le porte a un nuovo e mortale combattimento.

E voi, invece, cosa ne pensate delle nuove statistiche del vecchio team 7? Le trovate azzeccate o assolutamente non veritiere? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto!