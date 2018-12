Boruto: Naruto Next Generations, i nuovi spoiler del manga anticipano sviluppi burrascosi

Sebbene la data di uscita di uscita del 30° capitolo del manga di Boruto: Naruto Next Generations sia ancora piuttosto lontana, in rete sono già spuntati i primi spoiler relativi al capitolo che potremo leggere a partire dal 22 dicembre 2018. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come scoperto nel 29° capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, il misterio Kashin Koji è riuscito a introdursi nel Villaggio della Foglia, superando con estrema facilità le difese della città. Come prevedibile, il suo scopo è quello di riportare nella sede del Kara il giovane Kawaki, che da qualche tempo ormai risiede nella dimora della famiglia Uzumaki.



A giudicare dai primissimi spoiler riportati di seguito e tradotti ancora una volta dalla fonte d’informazione @OrganicaDinosaur, lo scorso si direbbe ormai dietro l’angolo!



“Un’invasione nemica presso il Villaggio della Foglia!! Porterà degli sviluppi burrascosi!!”



“Kashin Koji si avvicina a Boruto e ai suoi compagni!! Cosa sta per succedere?!”

Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato Mikio Ikemoto, il manga di Boruto: Naruto Next Generations è serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump edita da Shūeisha. Raccolta attualmente in 6 tankobon, l’opera è pubblicata anche in Italia da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai propri lettori i primi cinque volumetti della serie.