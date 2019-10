Boruto: Naruto Next Generations, il nuovo arco potrebbe mostrare l'ipocrisia di Naruto

L'arco di Urashiki Otsutsuki sta per evolversi in un nuovo e inedito viaggio nel mondo di Boruto: Naruto Next Generations. Il giovane Boruto verrà infatti catapultato nella Konoha che abbiamo potuto conoscere anni fa grazie al manga e all'anime di Naruto, quando l'attuale settimo Hokage era ancora un ragazzino dodicenne che combinava guai.

Vedremo dei volti storici di Naruto in questo nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, come Jiraiya che aveva ricevuto un approfondimento proprio qualche episodio fa. Ma il piatto forte sarà indubbiamente l'incontro tra Boruto e il giovane Naruto, con quest'ultimo però che potrebbe svelare tutte le bugie del Naruto adulto.

Infatti, nell'episodio 128 di Boruto: Naruto Next Generations, l'Hokage ha deciso di non mandare Boruto in prima linea, redarguendolo dicendogli di fare l'adulto e rincarando la dose affermando che il Naruto dodicenne era più maturo dell'attuale Boruto. Gli spettatori sanno che ciò non corrisponde effettivamente a verità, considerato che per lungo tempo Naruto è stato il protagonista di diversi scherzi più o meno pesanti fatti al Villaggio della Foglia.

Alcuni fan in rete hanno proprio puntato queste due scene in particolare che potete vedere nel tweet in calce, dove Naruto chiede di comportarsi da adulto a un dodicenne e la seconda dove dice "Persino io ero più ragionevole alla tua età".

Il trailer dell'arco di Boruto: Naruto Next Generations che inizierà con l'episodio 129 ci permette quindi di reimmergerci nella Konoha dei tempi andati.