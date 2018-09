Boruto: Naruto Next Generations, un nuovo artwork dedicato a Sasuke e al Settimo Hokage

Boruto: Naruto Next Generations è incentrato sulle avventure del figlio del Settimo Hokage, ma gli autori non dimenticano di certo ciò che Naruto e Sasuke hanno rappresentato per i fan nell'opera madre di Masashi Kishimoto. Ecco, dunque, un nuovo artwork diffuso in Rete, un'illustrazione che riesce a catturare la vera essenza dei due eroi.

In particolare parliamo di Tetsuya Nishio, storico artista che ha lavorato all'adattamento animato di Naruto presso lo studio Pierrot. Il disegnatore ha condiviso in Rete un disegno che ritrae, come già detto, Naruto Uzumaki e il suo migliore amico, Sasuke Uchiha, in versione adulta, come li vediamo nell'ultimo capitolo del manga di Masashi Kishimoto e nel corso della serie ispirata al fumetto di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi.

I due sono rappresentati in una posa piuttosto iconica e che richiama il ruolo che entrambi gli eroi occupano nell'opera: Naruto, posizionato in alto, tende più verso la "luce", e poggia il peso del suo corpo su quello di Sasuke, che si trova invece in basso e tende a volgere verso "l'ombra".

Se Naruto è il Settimo Hokage, infatti, Sasuke è uno shinobi errante che supporta il capo del villaggio attraverso missioni top secret, rimanendo per l'appunto nell'ombra mentre il suo amico - in quando leader di Konoha - si espone sotto i riflettori.

Vi piace questo artwork dedicato ai due ninja ormai veterani in Boruto: Naruto Next Generations?