Boruto: Naruto Next Generations, il nuovo ciclo si rivelerà catartico per Sasuke?

Chi ha seguito Naruto negli anni e letto le varie intervista rilasciate da Kishimoto nel tempo, saprà benissimo come Sasuke sia sempre stato un personaggio cardine dell'intera opera, oltre che uno tra i preferiti, se non il preferito, del mangaka.

Molti dei nodi principali di trama della serie precedente a Boruto: Naruto Next Generations, hanno visto l'ultimo degli Uchiha assoluto protagonista. E anche in questa nuova serie, per quanto il focus si sia spostato su Boruto e la nuova generazione dei ninja della foglia, lo sviluppo psicologico si Sasuke sembrerebbe ancora in corso.

Ciò è dimostrato dai suoi comportamenti e come ha cercato di cambiarli dall'inizio della serie. Era stato accusato di essere troppo poco presente per la famiglia, e ha cercato di rimediare. Adesso si è visto protagonista di una discussione con Boruto, in cui chiarisce la natura del loro rapporto allievo/maestro e di come questa non sarà mai uguale a quella che vi era tra Naruto da giovane e il defunto Jiraiya, dimostrandosi anche piuttosto freddo nei modi di approcciarsi con il figlio del suo amico ed eterno rivale.

Perciò, dal momento che il nuovo arco narrativo nel passato ha deciso di coinvolgere oltre che Boruto anche lo stesso Sasuke, ci viene da pensare che sarà proprio durante queste puntate che nell'Uchiha potrebbe avvenire un grosso cambiamento. Ricordiamo che il caso ha voluto che i due tornassero in un passato in cui Sasuke aveva già lasciato il villaggio. E chissà non sarà proprio vedere il villaggio nel periodo in cui era lontano e quanta sofferenza lui abbia causato in Naruto in quel periodo a spingere il portatore dello Sharingan a guardare nelle profondità della sua anima, come mai prima d'ora.

Magari questa esperienza farà capire qualcos'altro a Sasuke, spingendolo su un nuovo sentiero che sfocerà in una consapevolezza maggiore di sé stesso e del mondo che lo circonda.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo arco narrativo e del coinvolgimento di Sasuke?

