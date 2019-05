Boruto: Naruto Next Generations, nel nuovo episodio si realizza il sogno di Kakashi

Boruto: Naruto Next Generations ha dato inizio all'arco narrativo tratta dalle light novel di Konoha Shinden con protagonisti Kakashi Hatake, Maito Gai e la figlia di Asuma e Kurenai, Mirai Sarutobi. Il nuovo episodio della serie partito domenica scorsa ha mostrato già un evento importantissimo nella vita dell'ex Hokage.

Uno dei libri più famosi del mondo di Naruto prima e di Boruto: Naruto Next Generations poi è sicuramente il libro scritto da Jiraiya, Icha-Icha Tactics insieme ai suoi tanti sequel. Uno dei fan più sfegatati di questi racconti erotici è sicuramente Kakashi Hatake, jonin del Villaggio della Foglia ed ex Hokage ora in ritiro.

La nuova storia tratta da Konoha Shinden vede Kakashi e Gai, accompagnati da Mirai, viaggiare verso le terme per una vacanza rilassante. Una delle tappe del viaggio però si rivela essere un luogo che fa letteralmente impazzire Kakashi. Infatti, durante il viaggio, incappano in un certo albero dove è stata filmata una delle scene del lungometraggio del Paradiso della Pomiciata.

Mirai naturalmente si chiede come mai quel luogo è così importante per Kakashi e chiede di leggere il libro da cui è tratto, ma il ninja copiatore di Konoha si imbarazza e rifiuta. In alto alla notizia potete guardare un video estratto dall'episodio di Boruto: Naruto Next Generations che illustra tutta la scena.