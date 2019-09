Boruto: Naruto Next Generations nel nuovo episodio ritroveremo un famoso personaggio

Abbiamo appena scoperto che un giovane personaggio ritornerà in Boruto: Naruto Next Generations, ma non è l'unica novità che troveremo nella prossima puntata, come possiamo vedere nella preview dell'episodio 125 della serie sequel dell'opera di Masashi Kishimoto.

Come sapete Boruto è attualmente impegnato a cercare di sconfiggere da solo Urashiki, ma nella preview condivisa dall'utente di Twitter @uchihafamille possiamo vedere un ritorno che farà felici tutti gli appassionati del manga Naruto: stiamo parlando di Sasuke Uchiha.

Il personaggio era stato precedentemente esiliato in un'altra dimensione, ma nelle immagini che trovate in calce alla notizia è possibile vederlo mentre aiuta Boruto a combattere contro il suo avversario. Non sappiamo ancora come sia riuscito a fuggire, ma siamo sicuri che il suo apporto sarà indispensabile per la battaglia attualmente in corso, considerando che Boruto, Temari e il figlio Shikidai si trovano in grande difficoltà. I fan hanno accolto la notizia con entusiasmo, ansiosi di vedere di nuovo in azione uno dei personaggi più amati della serie originale.

Ricordiamo che nei giorni scorsi si è festeggiato il 20° anniversario della pubblicazione dell'opera che ha reso il mangaka Masashi Kishimoto uno degli autori più famosi nel mondo, anche Boruto: Naruto Next Generations ha voluto celebrare l'occasione.

Secondo voi cosa accadrà nella prossima puntata dell'anime? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.