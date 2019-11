Boruto: Naruto Next Generations, un nuovo Jutsu mai visto prima all'orizzonte?

L'episodio 132 di Boruto: Naruto Next Generations ci ha riservato molte sorprese. Ci ha mostrato una toccante conversazione tra Naruto e Sasuke ed è finito con un cliffhanger in cui Jiraiya da dimostrazione di tutta la sua perspicacia, confermando quanto sia degno del titolo di Ninja Leggendario.

Durante la puntata, ha avuto una rilevanza non indifferente anche il nuovo allenamento a cui Boruto e Naruto si stanno sottoponendo. Un allenamento nato sempre dall'intuizione di Jiraiya che, dopo aver notato come il chakra dei due sia estremamente affine, ha deciso di addestrarli affinché possano sincronizzarsi in battaglia, per dare origine a un nuovo tipo di Jutsu padre e figlio mai visto prima d'ora.

Dopo che il primo attacco di Urashiki è fallito, considerando anche la forza dell'avversario e la risonanza che il chakra rosso della volpe di Naruto ha avuto per un attimo con quello del figlio Boruto, l'eremita dei rospi ha avanzato la proposta, ai due, di un nuovo allenamento capace di farli divenire entrambi più forti. Se in un primo momento hanno avuto diverse difficoltà e divergenze, verso la fine, con l'idea di eseguire una specie di Rasengan combinato, il duo ha fatto enormi progressi, non riuscendo, però, a concludere la tecnica prima della fine dell'episodio.

Ciò che è saltato all'occhio durante la puntata, è stata la differenza che vi è tra padre e figlio. Infatti, se Naruto si è sempre "distinto" per le scarse capacità intuitive e intellettive, al contrario Boruto è molto recettivo. Cosa, questa, che ha scatenato l'invidia bonaria del futuro Hokage in più di un'occasione.

Percorrendo la strada intrapresa in questa puntata, molto probabilmente nei prossimi episodi assisteremo alla nascita di una nuova tecnica combinata tra padre e figlio. Non ci è dato sapere cosa ne uscirà fuori, ma sicuramente sarà qualcosa di speciale in quanto eseguibile soltanto da Boruto e Naruto e da nessun'altro.

Voi avete visto l'ultimo episodio? Cosa ne pensate? Fatecelo saperei nei commenti.