Boruto: Naruto Next Generations: il nuovo outfit di Sarada ammutolisce i fan

Anche senza convincere pienamente il pubblico dell'edizione cartacea di Boruto: Naruto Next Generations, il design di Sarada si è comunque fatto apprezzare col tempo, merito soprattutto di un anime che ha apportato le dovute migliore ai tratti del personaggio. Con l'arrivo della nuova saga, il team ha proposito un nuovo outfit per la giovane ninja.

L'episodio 141 di Boruto darà il via all'arco narrativo dei Banditi Mujina, con i nostri eroi incaricati di una missione presso il castello Hozuki. Boruto e Mitsuki, infatti, dovranno infiltrarsi come prigionieri per proteggere Kokuri, un carcerato in pericolo di vita dopo aver tradito i propri compagni banditi. Alla nuova saga, tuttavia, parteciperà anche l'iconica eroina del franchise, l'aspirante Hokage Sarada.

Lo Studio Pierrot, per l'occasione, ha prestato alla giovane ninja uno splendido outfit per potersi infiltrare all'interno della prigione. Per scoprire i segreti del carcere, Sarada si è travestita da aspirante giornalista, con un delizioso abbigliamento che ha trovato un ottimo apprezzamento da parte dei fan. Il character design in questione, ad ogni modo, potete ammirarlo voi stessi in calce alla notizia, grazie ai primi leak del nuovo numero di Weekly Shonen Jump.

In attesa di poter ammirare il team 7 nuovamente all'opera, che ne dite di dare uno sguardo al trailer dell'episodio 141 di Boruto: Naruto Next Generations? Fateci sapere cosa ne pensate dell'outfit di Sarada, come sempre, con un commento qua sotto.