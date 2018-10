Boruto: Naruto Next Generations, opening ed ending finalmente mostrate nel nuovo episodio

Boruto: Naruto Next Generations ci ha introdotti, con l’episodio 76, lo scorso 7 ottobre, al nuovo arco narrativo dedicato al misterioso Mitsuki. Per l’occasione, lo Studio Pierrot ha realizzato delle nuove opening ed ending. Andiamo a vederle!

Il nuovo tema di apertura è intitolato "Lonely Go!" dei Brian the Sun, mentre la canzone dell’ending, "Polaris", è realizzata dalla band Hitorie. Più in basso, in calce alla notizia, potete vedere sia l’opening che l’ending.

Moltissime delle scene dell’opening hanno entusiasmato i fan del brand. Diverse sono le parti nel tema d’apertura che colpiscono per direzione e realizzazione. Si passa dalla tranquillità di un piccolo Boruto che cammina, oppure di Sarada che corre tenendo la mano di Sasuke, ad uno scontro con un nemico dalle enormi dimensioni.

Il manga di Boruto, scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, con la supervisione di Masashi Kishimoto, viene pubblicato periodicamente, a cadenza mensile, sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. L’adattamento animato,invece, è realizzato dallo Studio Pierrot, studio di animazione giapponese famoso per titoli come “Tokyo Ghoul”, “Yu degli Spettri”, “Naruto”, “Naruto Shippuden”, “Black Clover”. L’anime è diretto da Abe Noriyuki e da Yamashita Hiroyuki. Takanashi Yasuharu, invece, si è occupato della soundtrack.

L’anime è disponibile sottotitolato su Crunchyroll.