Boruto: Naruto Next Generations: l'Organizzazione Kara si mostra in prime inedite immagini

Dopo ben più di 150 episodi, finalmente Studio Pierrot ha messo in cantiere la saga di Kara, uno degli archi narrativi più attesi dalla community di Boruto: Naruto Next Generations. A tal proposito, sono trapelate in rete alcuni leak in merito alle prime immagini dell'Organizzazione.

Il 19 luglio, salvo imprevisti, avrà finalmente inizio l'attesissima saga con l'episodio 157. Ad ogni modo, l'anime tornerà già a partire da domani dopo una lunga pausa a causa del Nuovo Coronavirus, per proseguire poi settimana prossima con una puntata filler interamente dedicata a Chocho. Stando alle voci di corridoio, inoltre, Studio Pierrot affiderà alcuni episodi ad altre compagnie, scelta che potrebbe risultare in un calo di qualità non indifferente.

Nelle scorse ore sono trapelati in rete i primi leak tratti dal nuovo arco narrativo, nella fattispecie in merito al trailer della saga di Kara che dovrebbe debuttare a seguito dell'episodio 156. In ogni caso, potete dare una prima occhiata ai membri dell'Organizzazione tra gli allegati in calce alla notizia. Cogliamo l'occasione per ricordarvi, infine, che tra le nostre pagine è già disponibile una prima clip dedicata a Sai e Sasuke per la saga in dirittura d'arrivo.

E voi, invece, che aspettative avete per l'arco di Kara? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.