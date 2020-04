Boruto Naruto Next Generations: un'oscura figura si mostra nel trailer del 155° episodio

Quella di Naruto è indubbiamente una delle epopee più importanti che si siano mai viste nella grande industria d'anime e manga, un franchise che ha in un certo senso dettato legge per molti anni influenzando innumerevoli opere e diventando nel tempo un vero e proprio cult agli occhi di milioni e milioni di fan.

Il brand ha visto il sopraggiungere di svariate opere a tema tra manga, serie animate, film, videogiochi, gadget di ogni tipo e molto altro ancora, innumerevoli produzioni a cui è andato ad affiancarsi anche Boruto: Naruto Next Generations, vero e proprio seguito dell'opera originale che dopo il sopraggiungere di un manga largamente seguito, ha visto la concretizzazione di un adattamento animato assai discusso per alcune scelte narrative rivelatesi capaci di spaccare violentemente l'utenza tra chi ha apprezzato il coraggio messo in mostra e chi, invece, si sarebbe aspettato ben altro.

Proprio parlando della serie animata, su Twitter è stato recentemente pubblicato il trailer dell'attesa 155° puntata. Il video - che potete visionare a fondo news - mette in mostra i vari personaggi e gli eventi che andranno presentandosi nel corso della puntata, offrendo anche un primo sguardo a una misteriosa figura incappucciata. Detto questo, è importante specificare che questa volta non sono state date informazioni sulla data d'uscita dell'episodio, probabile segno del fatto che potremmo dover attendere più del normale prima della release ufficiale.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto in questi ultimi giorni era stato annunciato che l'anime di Boruto Naruto Next Generations verrà messo in pausa per colpa del Coronavirus. Nonostante ciò, comunque, i fan hanno messo in mostra tutto il loro interesse per quello che verrà mostrato nelle prossime puntate dell'anime, le quali andranno a introdurre l'arco narrativo di Ao.