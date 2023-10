Boruto: Naruto Next Generations, perché l'anime è andato in pausa?

Andato in onda tra il 2017 e il 2023 con un totale di 293 episodi trasmessi, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations è uno dei più discussi dalla community di appassionati. Criticato e apprezzato allo stesso tempo, è attualmente sospeso. Ma per quale motivo Boruto: Naruto Next Generations è andato in pausa?

Sequel di Naruto Shippuden, Boruto: Naruto Next Generations prosegue il racconto dei ninja del Villaggio della Foglia creato dall'autore Masashi Kishimoto. In questa nuova serie facciamo la conoscenza di Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha, figli rispettivamente di Naruto e Sasuke, ma anche di tanti altri giovani ninja figli dei protagonisti dell'opera antecedente. Nonostante il periodo di pace successivo alla fine della Quarta Grande Guerra Ninja, per il mondo ninja i pericoli non sono ancora cessati. Il clan alieno degli Otsutsuki torna infatti a colpire, e lo fa prima con Momoshiki e poi con Isshiki. Tuttavia, proprio poco dopo questa epica battaglia, quando finalmente la situazione si stava facendo coinvolgente, l'anime di Boruto è stato messo in pausa. L'ultima puntata mandata in onda di Boruto è la 293, datata 26 marzo 2023. Lo stop è dunque ancora freschissimo, ma cosa lo ha provocato?

Con la fine della Saga contro Isshiki, il team responsabile della serie animata era molto vicino ad adattare gli ultimi capitoli del manga di Kishimoto e dell'illustratore Mikio Ikemoto. In mancanza di materiale da cui poter attingere, Studio Pierrot ha voluto evitare la creazione di contenuti originali per non deludere gli spettatori proprio sul più bello. Dunque, se l'anime di Boruto è entrato in pausa la causa è da ricercarsi nel manga.

Il manga di Boruto è serializzato mensilmente sulla rivista V-Jump. Dunque, per ogni nuovo capitolo i lettori devono attendere 30 giorni. Tenuto conto che l'anime di Boruto era settimanale, e non stagionale, è facile capire che presto la produzione di Studio Pierrot avrebbe rischiato di oltrepassare la scrittura di Kishimoto.

Fortunatamente il manga di Boruto prosegue nel sequel Boruto: Two Blue Vortex. Del ritorno dell'anime di Boruto con la sua seconda parte non si hanno invece ancora notizie ufficiali. Pare proprio che la serie non tornerà presto e il motivo, in questo caso, è un altro. Per il 20° anniversario di Naruto sarebbero dovute uscire delle puntate speciali, che però sono incappate in problemi di produzione. L'uscita dei nuovi episodi di Naruto non è stata ancora programmata e da questi dipende anche il futuro di Boruto.