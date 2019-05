Boruto: Naruto Next Generations, un personaggio fa il suo ritorno

Boruto: Naruto Next Generations sta adattando in versione animata la light novel Konoha Shinden, dove oltre alla protagonista Mirai Sarutobi, ritroviamo anche Kakashi Hatake e Maito Gai, in viaggio per il Paese delle Terme. Con già due episodi all'attivo, l'arco narrativo ha già mostrato momenti intensi e diversi personaggi di lunga data.

Sembra che questa storia di Boruto: Naruto Next Generations abbia deciso di riportare i vecchi personaggi della serie Naruto in primo piano, facendoli ricomparire per alcuni episodi. Dopo quello di Kiba Inuzuka, ora è il turno di Choji Akimichi fare la sua apparizione nell'anime.

L'episodio 109 di Boruto: Naruto Next Generations si intitola "Rotolo Ninja del Vapore: Patatine e una grossa roccia!" e, oltre al nuovo personaggio di Tatsumi, vedrà fare la sua ricomparsa anche l'attuale capo del clan Akimichi. Come si può vedere nel breve trailer in alto alla notizia, Choji sarà fondamentale per aiutare i protagonisti nel prossimo episodio. Un grosso masso nel villaggio in cui Mirai, Kakashi e Gai sono arrivati blocca l'accesso alle terme. L'unico in grado di spostarlo è colui che può diventare un gigante, ovvero Choji.

Solo che il mangione attualmente non è in forze a causa della fame, pertanto non può trasformarsi e spostare il masso. Toccherà a Mirai trovare una soluzione.