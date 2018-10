Boruto: Naruto Next Generations, un personaggio di 'Shippuden' si è rivelato un traditore!

Quella del tradimento è una pratica che negli anime - soprattutto nel franchise di Naruto - risulta eccessivamente abusata. Il più recente episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha infatti svelato che un personaggio incontrato nella fase finale di Naruto Shippuden si è unito alla già sconfinata lista di traditori della serie!

Durante la suddetta puntata di Boruto: Naruto Next Generations, i fan hanno potuto rivedere il personaggio di Yurito, un shinobi introdotto in Naruto Shippuden dopo la conclusione della Quarta Grande Guerra dei Ninja. Riportato in scena durante l’arco narrativo dedicato a Mitsuki, il personaggio che originariamente era divenuto un amico di Shikamaru Nara ha rivelato che le sue azioni più recenti non sono state esattamente eroiche...



Come scoperto nel corso dell’episodio, Yurito era infatti un traditore che lavorava contro il Villaggio della Foglia, seppur non di propria volontà. Senza dare l’occhio, il ninja è stato visto entrare nella stanza d’ospedale in cui era tenuto Uo: uno dei personaggi attaccati da Mitsuki. Determinato a chiudere per sempre la bocca di Uo, Yurito ha cercato di ucciderlo nel sonno, ma si è ritrovato dinanzi un avversario assai diverso da quello che si aspettava.



Moegi e Sakura hanno infatti preparato una trappola per incastrare il traditore, e Yurito vi è cascato in pieno. Sebbene il personaggio sia inizialmente sfuggito alla cattura, la sua fuga è stata fermata dalla squadra di Udon, che prima lo ha bloccato e subito dopo ha cercato di annullare l’incantesimo ninja che lo costringeva ad agire contro il Villaggio della Foglia. Sfortunatamente per Yurito, l’autore del genjutsu in cui era stato intrappolato ha però fatto sì che una bomba nascosta nelle tasche del ragazzo esplodesse all’improvviso, uccidendo sul colpo lo sventurato traditore e lasciando un sacco di domande al Villaggio della Foglia.

E voi, come avete reagito dinanzi a questa sorprendente rivelazione? Avevate già compreso l’identità del traditore?