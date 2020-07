Boruto: Naruto Next Generations: la personalità di Isshiki è frutto di un tradimento?

A discapito delle mediocri aspettative, Boruto: Naruto Next Generations è infine riuscito a sviluppare un arco narrativo estremamente affascinante e caratterizzato da una grande quantità di colpi di scena e di misteri irrisolti. E a proposito di uno di essi, un fan ha recentemente provato a chiarire la personalità di Isshiki Ohtsutsuki.

Come rivelato in occasione del capitolo 46 di Boruto, Amado ha spiegato che il possesso del corpo di Jigen è stato causato dall'improvviso tradimento di Kaguya ai danni di Isshiki che, colto alla sprovvista, fu costretto a trovare un modo per sopravvivere. Il monaco, che era nei paraggi al momento della sua fuga, divenne un ancora di salvataggio in attesa di applicare dei karma per una corretta resurrezione. Tuttavia, stando a una teoria esposta da un fan, il tradimento potrebbe avergli arrecato un grosso problema alla propria personalità.

Per quanto ne sappiamo, Isshiki (Jigen) avrebbe potuto recuperare Kawaki in qualsiasi momento, eppure ha preferito scoprire il traditore dell'Organizzazione invece di recarsi in fretta e furia al Villaggio della Foglia. Non è escluso che Isshiki, in realtà, rispetti e prenda in considerazione i propri alleati, in quanto il tradimento potrebbe avergli arrecato un forte danno psicologico oltre che fisico. Inoltre, se dovessero essere confermate le ipotesi sullo stretto legame tra lui e Kaguya, allora ci sarebbe più di una motivazione per il quale possa aver ricevuto un danno mentale. La battaglia con Kashin Koji ha evidenziato nuovamente questo elemento, in quanto durante tutto il corso dello scontro ha tentato di ottenere una conversazione con l'avversario per capirne le ragioni del tradimento.

Che sia davvero così? E voi, invece, cosa ne pensate di questa interessante ipotesi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.