Boruto: Naruto Next Generations, possibile un collegamento con Ohnoki?

Prende corpo una nuova teoria tra i fan dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations. L'intrigo riguarda l'identità di un nuovo antagonista comparso nei più recenti episodi della serie: Lord Ku, un misterioso ninja che potrebbe essere collegato all'ex Tsuchikage Ohnoki, storico comprimario di Naruto Shippuden.

Secondo una teoria piuttosto insistente, infatti, il vecchio Tsuchikage potrebbe presto ricoprire un ruolo preponderante nell'attuale arco narrativo dedicato al giovane Mitsuki, il figlio artificiale di Orochimaru. Per questo motivo, insomma, gli episodi precedenti alle vicende in corso (che videro proprio Ohnoki come 'guest star') potrebbero essere state ben più di un semplice riempitivo.

La teoria principale è che Lord Ku, il misterioso personaggio che sembra legato ai tormenti del povero Mitsuki, possa essere imparentato con l'ex Tsuchikage: Ku potrebbe essere addirittura il nipote di Ohnoki, come suggeriscono la sua età, i suoi natali del Villaggio della Roccia e il suo aspetto, che lo rende vagamente simile all'anziano shinobi.

Se ciò dovesse rivelarsi vero, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations mostrerebbe l'ennesimo collegamento con l'opera madre di Masashi Kishimoto, Naruto, la cui eredità narrativa sembra destinata a gettare ulteriormente la sua ombra sulle vicende del figlio del Settimo Hokage.

Ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations viene trasmesso ogni domenica in simulcast su Crunchyroll.it.