Boruto: Naruto Next Generations potrebbe aver prefigurato una grande faida futura

Nel corso dell'ultimo episodio della serie Boruto: Naruto Next Generations abbiamo assistito ad un'importante conversazione tra i Kage del Villaggio della Foglia e della Roccia, che ha notevolmente aumentato la tensione tra le due forze politiche. Che il futuro ci riservi una guerra tra i due paesi storicamente rivali?

Uno degli aspetti più affascinanti del mondo creato dal sensei Masashi Kishimoto, poi proseguito da Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto nel sequel Boruto: Naruto Next Generations, è sicuramente l'accuratezza delle dinamiche socio-politiche tra le varie forze operanti. Un aspetto che esemplifica tale caratteristica diegetica è il rapporto che si sviluppa tra i diverse Kage dei villaggi, ovvero le loro massime autorità militari.

Nell'ultimo episodio della serie sequel sopracitata, ad esempio, abbiamo assistito alla conversazione tra l'Hokage del Villaggio della Foglia, e cioè (ovviamente) Naruto, e Kurotsuchi, il Quarto Tsuchikage del Villaggio della Roccia. Ricordiamo che al momento le vicende seguono la missione intrapresa da Boruto e compagni per salvare Mitsuki, misteriosamente scomparso. Negli episodi precedenti Naruto viene informato che il giovane ninja è stato convinto a lasciare il villaggio da degli appartenenti al Villaggio della Roccia, cosa che lo porta a contattare il suo corrispettivo in tale luogo per cercare di risolvere la situazione.

Kurotsuchi però non prende affatto bene le accuse di quello che è in ogni caso un suo amico e un suo ex commilitone, e si augura che Naruto abbia delle prove incontrovertibili per giustificare quello che dice. La situazione peggiora quando l'Hokage chiede il permesso di inviare una squadra per condurre un'indagine, proposta alla quale la Tsuchikage risponde con un no deciso, affermando che non è solo sua la responsabilità e che, essendo un Kage, Naruto capirà sicuramente.

I fan ricorderanno che i due villaggi non sono storicamente affini, e che anzi, anche nel recente romanzo spin-off dedicato a Shikamaru, i motivi di contrasto sono stati molteplici. Naruto e Shikamaru si erano del resto visti costretti a indagare sul tentativo del Villaggio della Roccia di sottomettere segretamente un villaggio minore, poi sventato e rivelatosi una pressione politica da parte del Daimyo. Che anche l'anime di Boruto: Naruto Next Generations prenda la strada di questa faida? Che nel futuro ci aspetti un conflitto tra le due grandi potenze?