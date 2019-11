Boruto: Naruto Next Generations si prepara a un nuovo scontro epico col capitolo 40

L'Hokage Naruto è scomparso e il Villaggio della Foglia è rimasto indifeso dai possibili attacchi di Kara e di altri nemici. Oltre a ciò, Kawaki e Boruto non riescono a pensare di starsene con le mani in mano e non si trattengono nel lanciarsi nel varco dimensionale che può portarli nel luogo in cui è sigillato il portatore della Volpe a Nove Code.

Arrivati sul luogo, Boruto, Kawaki, Mitsuki e Sarada si ritrovano davanti Boro, nuovo antagonista che fa parte dell'organizzazione Kara. Dopo alcune provocazioni, l'uomo mette subito in difficoltà i due ragazzini che padroneggiano il karma e le loro tecniche non valgono a nulla contro la misteriosa Nebbia Nera di Boro.

Intervengono nel combattimento anche Mitsuki e Sarada, con quest'ultima che ha risvegliato un nuovo Sharingan, ma entrambi in modo scoordinato ed esclusivamente per poter salvare i due compagni ormai a terra e alla mercé del nemico. Come sottolinea l'Uchiha alla fine del capitolo, il nemico può essere affrontato soltanto con coordinazione e lavoro di gruppo, facendo presagire un vero e proprio ritorno per il team 7 al completo, al quale ora si unirà anche Kawaki come quarto membro.

I quattro ragazzi hanno abilità estremamente variegate e diverse tra loro e ciò implica un capitolo 41 di Boruto: Naruto Next Generations in cui le varie tecniche andranno a integrarsi l'un l'altra. Riusciranno i quattro ragazzini del Villaggio della Foglia a dare vita a spettacolari combinazioni di ninjutsu?