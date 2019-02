Boruto: Naruto Next Generations: presto rivedremo Naruto alla massima potenza?

Grazie a ciò che abbiamo visto nel corso dell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, è ragionevole pensare che le prossime uscite del suddetto manga possano veramente dare occasione a Naruto di dare sfogo nuovamente alla sua massima potenza. Andiamo a vedere perché.

L'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations è stato importante per molte ragioni, ma la più interessante è stata senza dubbio quella che ha portato ad uno scontro decisivo per le sorti dell'intera serie. Stiamo parlando ovviamente del duello che vedrà finalmente contrapposti Naruto Uzumaki e un membro di alto grado di Kara, e cioè l'associazione segreta che ha tormentato l'infanzia di Kawaki e che adesso minaccia Boruto e l'intero Villaggio della Foglia.

Se infatti Boruto: Naruto Next Generations è una serie che sta tentando di muovere i suoi passi nell'autonomia maggiore possibile, è anche vero che ha sulle spalle un'eredità impossibile da eliminare, un lascito che il mondo creato da Masashi Kishimoto ha apportato alla narrazione principale. Naruto, ovviamente, è una delle componenti di maggio spicco di questa eredità, e le fasi di combattimento che lo coinvolgono non possono che interessare i fan in maniera particolare.

Nell'ultimo capitolo, il 31, il Settimo Hokage ha avuto modo di scontrarsi con Delta, una donna facente parte di Kara e resa incredibilmente potente dalle protesi meccaniche di cui il suo corpo è ormai quasi completamente costituito. Il duello tra i due si è svolto inizialmente in maniera sorprendente, con Naruto in palese difficoltà e Delta in totale controllo, con la seconda in grado di infliggere numerose ferite gravi al padre di Boruto.

La conclusione del capitolo però ci ha svelato che non si tratta di niente se non di una tattica, che il biondo shinobi ha usato per capire le potenzialità del nemico. Ora, a quanto lasciato intendere dalle ultime tavole, Naruto è pronto a fare sul serio, e sembra proprio che questo lo condurrà a mostrare agli appassionati una volta ancora il suo potenziale, che sappiamo essere enorme.

Che Boruto: Naruto Next Generations sia in procinto di mostrare quanto l'Hokage possa essere forte? Rivedremo mai i picchi raggiunti in passato in quanto a poteri schierati in campo? Che ne pensate?