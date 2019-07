Boruto: Naruto Next Generations, la preview introduce Kakashi ad un suo giovane fan

Sembra che il sequel dell'opera di Masashi Kishimoto, Boruto: Naruto Next Generations, vedrà Kakashi alla prese con una serie di problemi che sarà costretto ad affrontare, come l'incontro di un suo giovane fan che ha deciso di diventare il suo "Mini-Me".

Alcuni giorni fa abbiamo scoperto che, nel prossimo episodio 115, Kakashi sarà alle prese con il suo lavoro da insegnante. Inoltre, sappiamo che dovrà prendersi cura del giovane Team 25, formato dai tre studenti Houki, Hako e Renga, che ricordiamo era già apparso nell'episodio 38 della serie Boruto: Naruto Next Generations.

L'ex Hokage dovrà quindi insegnare al Team 25 il lavoro di squadra, tuttavia, come avevate già potuto vedere nelle prime immagini dell'episodio 115 pubblicate qualche giorno fa, uno dei tre ragazzi è vestito, con tanto di maschera, esattamente come Kakashi.

Dopo le avventure con Gai e Mirai nel Villaggio delle Calde Primavere di Konoha Shinden, potete vedere nella preview in calce alla notizia, il ninja alle prese con i giovani allievi che, per evitare che restino ammaliati dalla sua fama, deciderà si prendere l'identità di un giornalista.

Non sappiamo ancora come andrà a finire e per farlo non ci resta che aspettare il 14 luglio, mentre vi ricordiamo che l'episodio 116 di Boruto: Naruto Next Generations, vedrà Konohamaru alla prese con la giovane Lemon, di sembra che si prenderà uno cotta.