Boruto: Naruto Next Generations, prime immagini dell'episodio 85

Domani, domenica 9 dicembre, verrà trasmesso sulle TV giapponesi (e in simulcast italiano grazie a Crunchyroll) l'85° episodio di Boruto: Naruto Next Generations. Lo Studio Pierrot ha diffuso online le prime immagini in anteprima della puntata; diamogli uno sguardo in calce alla news, dopo il salto!

Ricordiamo che il titolo dell'episodio sarà "Cuore di Pietra" e che rientra nell'arco narrativo de "La scomparsa di Mitsuki". Le ultime vicende hanno portato Boruto, Sarada e altri loro coetanei, tutti sulle tracce del fuggitivo Mitsuki, a infiltrarsi nel Villaggio della Roccia e a scontrarsi inevitabilmente con una fazione ninja del luogo.

In caso non l'abbiate ancora letta, vi lasciamo la sinossi di seguito:

"Boruto è sulle tracce di Sekki e del Cuore di Pietra.

Boruto si mette alla ricerca del Cuore di Pietra, che gli occorre per distruggere la Barriera in cui è rinchiuso! Come gli ha indicato il vecchio Oonoki, il giovane deve farsi aiutare da Sekki, che dovrebbe conoscere molto bene i campi di addestramento del Villaggio della Roccia.

Shidakai questa settimana: è rimasto vittima di una trappola di lord Kuu!

Shikadai è stato rapito da Kuu e imprigionato in una sala operativa! Il dottore gli intima che, probabilmente, dovrebbe iniziare a rassegnarsi all'idea di morire a causa della missione in cui si è imbarcato. Cosa accadrà a Shikadai...?!"

Qui in basso, invece, le nuove immagini di Boruto: Naruto Next Generations.