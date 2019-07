Boruto: Naruto Next Generations, ecco le prime immagini dell'episodio 116

A distanza di anni dalla sua prima apparizione nell'opera manga di Masashi Kishimoto, Naruto, Konohamaru è ancora un personaggio molto presente all'interno del franchise. Sappiamo infatti che il prossimo episodio 116 di Boruto: Naruto Next Generation ci mostrerà la nuova cotta del nipote del terzo Hokage.

Sembra infatti che la corsa verso l'obiettivo di diventare Hokage di Konohamaru subirà un rallentamento a causa della giovane Yoimura Lemon. Solamente pochi giorni fa abbiamo potuto vederla in azione nella preview dell'episodio 116, mentre ora, abbiamo la possibilità di vedere qualche nuova immagine.

L'account Twitter ufficiale di Boruto: Naruto Next Generation ha condiviso alcune immagini sull'imminente episodio, che potete trovare in calce alla notizia, che ricordiamo farà il suo debutto il prossimo 21 luglio. Le immagini ci mostrano alcuni dei personaggio che saranno protagonisti dell'episodio che ricordiamo sarà intitolato "Konohamaru e Lemon".

Dalla sinossi dell'episodio sappiamo che vedremo il ninja della Foglia accompagnare in giro Lemon, che sembrava essersi persa, per il Villaggio della Foglia. A quanto pare, come scritto anche nel post, sembra che Lemon abbiamo un segreto che avevamo già potuto immagine grazie al titolo dell'episodio 117, "Il segreto di Lemon".

Non ci resta molto da aspettare per scoprire la verità dietro a Lemon e questo mini arco narrativo su Konohamaru.