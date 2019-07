Boruto: Naruto Next Generations, ecco le prime immagini dell'episodio 117

Durante i vent'anni trascorsi dall'inizio della pubblicazione di Naruto, sono stati introdotti moltissimi personaggi più o meno importanti. Tuttavia, alcuni in particolare, sono sempre rimasti tra le fila dei protagonisti. Uno tra questi è Konohamaru, che ha ricevuto un mini arco narrativo a lui dedicato in Boruto: Naruto Next Generations.

Durante lo scorso episodio 116, abbiamo assistito al nipote del Terzo Hokage che, dopo essersi preso una cotta per la giovane Yoimura Lemon, l'ha accompagnata per il Villaggio della Foglia dopo che si era persa. Tuttavia, sembra che Lemon nasconda un segreto, cosa che viene anche confermata dal titolo dell'episodio 117, ovvero "Il segreto di Lemon!"

Solamente alcuni giorni fa abbiamo potuto scoprire la sinossi dell'episodio 117 di Boruto: Naruto Next Generations, che ci ha rivelato il mondo in cui Kankitsu agirà nei confronti di Lemon, di cui non è stata rivelata tutta la verità sulle sue origini.

Pubblicate dall'account Twitter @NARUTOtoBORUTO, potete trovare in calce alla notizia le prime immagini dell'episodio che sembra porterà ad uno scontro volto a salvare Lemon. Non ci resta quindi che aspettare di vedere l'episodio per scoprire quale sarà il destino della giovane ragazza.

Infine, ne approfittiamo per ricordarvi che alcuni giorni fa è stato notato, nell'episodio 116 di Boruto: Naruto Next Generations, un dettaglio che ha disgustato i fan: il piatto preferito di Boruto.