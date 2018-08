Boruto: Naruto Next Generations, prime immagini per l'episodio 69 del 16 agosto

Studio Pierrot ha svelato le prime immagini dell'episodio 69 di Boruto: Naruto Next Generations, che verrà trasmesso in simulcast italiano su Crunchyroll domani, giovedì 16 agosto.

La puntata si intitolerà "Super Cho-Cho Love's Strife!!" e porterà a compimento il mini-arco narrativo filler incentrato sulla figlia di Choji Akimichi, impegnata insieme alla Squadra 7 in una missione volta a proteggere gli attori di una fiction televisiva.

Di seguito la sinossi dell'episodio 69 di Boruto: Naruto Next Generations, diffusa dallo studio di animazione insieme al palinsesto dell'anime valido per agosto e inizio settembre.

L'attore principale di un programma televisivo, Tomaru, è stato rapito da un gruppo di ninja comparso all'improvviso e che ha chiesto un riscatto per la sua vita. Cho-Cho è estremamente preoccupata per Tomaru ed è infuriata con le sue guardie del corpo, i Jonin Konohamaru e Moegi, per non essere stati capaci di proteggerlo. Viene scelta Ashina per pagare il riscatto ai rapitori, ma mentre accade tutto questo Boruto e Shikadai si sentono impotenti per non poter fare qualcosa. Eppure, sentono che qualcosa non va in tutta questa situazione.

In basso, invece, potete ammirare le due immagini in anteprima, che mostrano Cho-Cho in Butterfly Mode e Konohamaru, impegnato a fronteggiare dei ninja nemici.