Boruto: Naruto Next Generations: primi spoiler per il capitolo 43 e cover a colori

Anche questo mese, l'uscita della rivista V-Jump si appresta a continuare le gesta di Boruto: Naruto Next Generations. Lo scontro con Boro ha riservato moltissime sorprese, ma dopo l'attacco combinato del Team 7 i nostri eroi saranno riusciti a sconfiggere l'avversario? L'esito del combattimento negli spoiler del capitolo 43.

Dopo la preview del nuovo capitolo, con 4 giorni di anticipo rispetto alla pubblicazione in Giappone del nuovo numero del magazine, sono trapelati in rete i primi spoiler della nuova uscita del manga di Boruto: Naruto Next Generations. Finalmente, infatti, è stato svelato l'esito dello scontro con Boro che dunque qui segue:

"Un nuovo Team 7 riesce finalmente a sopraffare la super-rigenerazione di Boro. Tuttavia, Boro ha ancora un asso nella manica da giocare. Dopo aver recuperato il "contenitore", Boro abbandona il campo di battaglia per tornare al quartier generale dell'Organizzazione Kara. Improvvisamente, un portale si spalanca dinnanzi agli occhi di Boruto e dei suoi compagni, che nel frattempo erano stati intrappolati all'interno di un'altra dimensione."

Ebbene, dunque, Boro è infine riuscito a evitare l'incredibile colpo a sorpresa combinato da Sarada e Kawaki, riuscendo persino a fuggire dal campo di battaglia con quello che, teoricamente, sarebbe il contenitore di Naruto. In attesa degli spoiler completi, che arriveranno nelle prossime ore, vi rimandiamo alla pagina a colori della rivista in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questi primi spoiler? Diteci la vostra, come sempre, con un commento nello spazio qua sotto.