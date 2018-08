Boruto: Naruto Next Generations, primi spoiler del capitolo 26: il Settimo Hokage e Kawaki

A pochi giorni dalla pubblicazione ufficiale, sulle pagine di Weekly Shonen Jump, emergono i primi spoiler del capitolo 26 del manga di Boruto: Naruto Next Generations, inclusa la cover a colori.

La storia finora ci ha lasciato con la Squadra 7 che, in seguito a un violento combattimento contro i membri dell'organizzazione Kara, ha incontrato un ragazzo di nome Kawaki che, come si è scoperto, è il figlio adottivo di Jigen, il leader del gruppo.

Il ragazzo è in possesso del Karma, lo stesso simbolo che si trova sulla mano destra di Boruto, e si dimostra ostile ai protagonisti finché lo scontro con Garou non lo lascia completamente senza forze. Il team capitanato da Konohamaru, quindi, decide di portarlo al villaggio notando che il giovane possiede un corpo modificato con componenti robotiche.

Negli spoiler del capitolo 26 di Boruto: Naruto Next Generations, vediamo dunque che Kawaki si risveglierà al Villaggio della Foglia in presenza di Konohamaru, Shikamaru e del Settimo Hokage. Stando alle immagini di preview del manga, inoltre, veniamo introdotti a un ulteriore segreto di Kara: un individuo colto di spalle, che sembra proprio Jigen, si trova in una stanza con una grande incubatrice, che sembra contenere tanti piccoli e misteriosi feti.

A quanto pare, inoltre, Naruto deciderà di ospitare Kawaki in casa propria, ma sembra che il ricettacolo dell'organizzazione Kara causerà parecchio trambusto in famiglia, scontrandosi con Boruto dopo aver fatto piangere la piccola Himawari. Tuttavia, il Settimo farà valere la propria autorità, trasformandosi in modalità Kurama e guardando minacciosamente Kawaki, come a volergli dimostrare il proprio potere in caso il ragazzo abbia cattive intenzioni.

Il capitolo completo uscirà il 20 agosto su Shonen Jump.