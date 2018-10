Boruto: Naruto Next Generations, primi spoiler riguardanti l'episodio 78

Sebbene non sia tratto dal manga omonimo, il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto next Generation si sta rivelando piuttosto interessante. Non solo l’anime ha difatti introdotto dei personaggi inediti e queste assenti nel fumetto originale, ma addirittura sta esplorando personaggi finora poco caratterizzati.

Mentre l’episodio 77 di Boruto: Naruto next Generation ha svelato agli spettatori il tragico passato di Garaga, sancendo l’inizio del suo legame con Boruto Uzumaki, il prossimo vedrà il Team 7 in viaggio verso il Paese della Terra. Scopriamo maggiori dettagli attraverso la nuova sinossi riportata di seguito.



Boruto: Naruto next Generation – Episodio #78 – Le aspettative di ognuno

Data: 21 ottobre 2018

21 ottobre 2018 Trama: “Mitsuki è catturato da Kokuyo, Sekiei altri ninja del Villaggio della Roccia, che si stanno dirigendo verso il loro paese d’origine: quello della terra. Altrove, anche Boruto ed il suo gruppo, dopo aver ottenuto le informazioni dal Saggio del Serpente Bianco, che appunto ha svelato loro la meta di Mitsuki, avanzano verso il Paese della Terra.”

In attesa di poter visionare la nuova puntata, che verrà trasmessa domenica prossima sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, in calce all'articolo ve ne proponiamo il trailer ufficiale. Come si concluderà secondo voi questo entusiasmante arco narrativo filler di Boruto: Naruto next Generation?