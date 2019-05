Boruto: Naruto Next Generations, problemi di cuore nella prossima puntata per Kiba?

È finalmente iniziato su Boruto: Naruto Next Generations l'adattamento animato dell'arco narrativo intitolato Konoha Shinden, incentrato su una avventura riservata a Mirai, Kakashi e Gai. L'ultimo teaser promozionale promette amorevoli sviluppi interessanti.

I personaggi dell'opera di Masashi Kishimoto non sono di certo pochi, anzi, sono una moltitudine di figure presentanti tutti un diverso carattere. Ed è proprio questa grande varietà che ha permesso alla serie di innalzare alcune caratteristiche, nonché la grande parentesi comica che questo titolo è in grado di offrire. Infatti, il prossimo episodio dell'anime di Boruto incentrerà le proprie attenzioni su Kiba e le sue vicende amorose.

Dal video promozionale del prossimo episodio dello spin off di Naruto, infatti, si intravede il nuovo episodio speciale dedicato al Ninja canino, che dovrà affrontare una situazione particolare con Tamaki. La sinossi dell'episodio 107, dunque, segue:

"Mirai e i suoi compagni sono finalmente arrivati al Distretto della Calde Primavere, al confine tra il Villaggio del Fuoco e il Villaggio delle Calde Primavere. In questo Distretto dovranno avere a che fare con il Festival del Cane-Gatto, conosciuto anche come il Festival del Gatto-Cane, in cui si riuniscono amanti dei gatti e dei cani".

L'episodio, dunque, sarà incentrato sulla coppia Kiba e Tamaki, che trasformeranno l'evento in un simpatico conflitto. Vi ricordiamo, inoltre, che l'anime potrebbe mostrare anche il ritorno di un particolare personaggio. E voi, cosa ne pensate dell'arco narrativo intitolato Konoha Shinden?