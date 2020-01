Boruto: Naruto Next Generations: Promessa mantenuta, nuovi sviluppi per Sarada e Kawaki?

Kawaki è un personaggio enigmatico, complesso e in conflitto tra due nature diametralmente opposte. Nonostante ciò, il ragazzo è riuscito a circondarsi a Konoha di persone che stanno riponendo in lui una profonda fiducia, a iniziare da Boruto e Naruto fino a raggiungere, nell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, Sarada.

I poteri dell'Organizzazione Kara hanno dato del filo da torcere al neo Team 7, che sta provando in tutti i modi a contrastare le formidabili tecniche di Boro. I ninja, riuscendo a lavorare di squadra, sono riusciti a combattere quasi alla pari contro il nemico, pur non riuscendo a infliggere pesanti danni all'imbattibile minaccia.

Boro, infatti, come i membri dell'Organizzazione Kara, celano all'interno del proprio un corpo un nucleo che possono muovere a piacimento. Senza distruggere la stessa fonte, dunque, mettere al tappeto il nemico è praticamente impossibile. A questo punto, Kawaki capisce che l'unico modo per sconfiggerlo è agire prima che riesca a spostare il nucleo e chiede a Sarada di usare lo Sharingan per scovarne la posizione.

Il lavoro di squadra ha trovato l'entusiasmo dei fan che hanno ricordato con estremo piacere l'invito di Sarada al ragazzo di affidarsi a lei qualora ve ne fosse bisogno, sempre pronta a coprigli le spalle in caso di aiuto. Ed è stato estremamente interessante notare come Kawaki l'abbia presa in parola, aprendo le porte a un interessante futuro in merito a uno dei lavori di squadra che potrebbe riservare grandi opportunità.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa collaborazione tra i due? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.