Boruto: Naruto Next Generations, nella prossima saga tornerà anche Jiraya?

L'eredità di Jiraya, uno dei sentimenti più potenti all'interno dell'epopea creata da Masashi Kishimoto. Un tripudio di emozioni che corrono tra i nostri pensieri durante quell'epico combattimento al Villaggio della Pioggia. Ma chissà se l'Eremita dei Rospi farà nuovamente la sua comparsa durante la prossima saga di Boruto: Naruto Next Generations?

Tra due settimane inizierà l'arco crossover tra Naruto e Boruto, la saga immaginata da Studio Pierrot per omaggiare il ventesimo anniversario del franchise. In realtà, non è semplice immaginare come i due personaggi possano incontrarsi a quelle età, nonostante si vociferi che possa prendere parte un viaggio nel tempo come motivazione. In ogni caso, nel prossimo cour narrativo dell'anime, i due iconici protagonisti delle rispettive serie si troveranno per la prima volta a stretto contatto, con l'occasione per Boruto di conoscere il padre da giovane e le persone che lo circondavano.

Tra queste persone, è impossibile non citare il maestro Jiraya. Dalle prime immagini del prossimo episodio, infatti, scopriamo che Boruto e Sarada di incamminano alla ricerca del libro dell'Eremita, nella speranza di saperne di più sulla sua persona. Che da questo momento si inneschino gli ingranaggi che poteranno alla saga crossover non ci è dato saperlo, ma avere l'occasione di riammirare le gesta di uno dei ninja più ispirati dell'opera è sicuramente una trovata interessante, oltre che estremamente nostalgica. Staremo a vedere, dunque, cosa ci riserberanno per il futuro i prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations.

E voi, invece, cosa ne pensate del possibile ritorno di Jiraya? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.