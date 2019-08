Boruto: Naruto Next Generations, nel prossimo episodio ci sarà un atteso ritorno

Mentre Konohamaru si prepara a conquistare la sua nuova fiamma Lemon, la produzione si prepara a mettere in scena un nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations con tutt'altri toni. Infatti tornerà Boruto nel ruolo di protagonista di primo piano, oltre a Sasuke e Urashiki e un altro personaggio che è stato fuori dai giochi per un po'.

Nella prossima storia di Boruto: Naruto Next Generations, Boruto saprà che Sasuke potrebbe trovarsi al Villaggio della Sabbia. Si dirigerà quindi lì sperando di trovare il suo sensei, ma verrà coinvolto in un incidente provocato da Urashiki e che cercherà di sedare insieme al rivale Shinki.

Tuttavia, durante l'incontro, ci sarà spazio per un altro personaggio: il Kazekage Gaara del Deserto. Ovviamente, considerato che nel suo villaggio sta per accadere un problema di grande portata, il personaggio non poteva esimersi dall'apparire.

L'ultima volta che è stato visto, Gaara il Kazekage era uno degli spettatori dell'esame per diventare chuunin. La vecchia forza portante di Shukaku osservò, nell'arena del Villaggio della Foglia, i ragazzi genin del Paese del Vento che avevano preso parte all'evento.

Gaara ha poi aiutato i suoi amici a liberare Naruto dai ninja Otsutsuki, e Boruto dovrà fare lo stesso collaborando con il rivale di sempre Shinki per salvare il Villaggio della Sabbia da questa nuova minaccia.

Boruto: Naruto Next Generations 120 arriverà in Giappone domenica 18 agosto.