Boruto: Naruto Next Generations, il prossimo episodio esplorerà Wasabi e Namida

Ormai a un passo dalla saga che vedràe gli altri Genin del Villaggio della Foglia prender finalmente parte all’, l'anime dici proporrà la prossima settimana uno dei suoi ultimi episodi filler, che per l'occasione esplorerà le allieve di una parente stretta del nostro biondo protagonista.

Come anticipato dalla sinossi ufficiale dell'episodio 49, emersa in rete appena qualche ora fa, il trailer visionabile in chiosa all'articolo rivela che il giovane team composto da Sumire Kakei, Wasabi Izuno e Namida Suzumeno riceverà l'impegnativo incarico di scovare e riportare allo zoo tutti gli animali fuggiti dalle proprie gabbie. Sotto la guida di Hanabi Hyuga, sorella di Hinata Hyuga e dunque zia di Boruto e Himawari, le tre ragazze ricorreranno alle strategie più fantasiose pur di riuscire nella suddetta impresa. Una scena del trailer, ad esempio, ci mostra che il trio ricorrerà addirittura ad alcuni costumi animaleschi...

Come confermato dallo Studio Pierrot, l'anime di Boruto dovrebbe riallacciarsi al manga omonimo nel mese di aprile, quando i filler cederanno finalmente il passo alla trama raccontata nel film intitolato Boruto: Naruto the Movie.

Boruto: Naruto Next Generations - Episodio 49

Titolo: Wasabi e Namida

Wasabi e Namida Data : mercoledì 14 marzo

: mercoledì 14 marzo Trama: la zia di Boruto, Hanabi Hyuga, è il capitano della Squadra 15, composta da tre ragazze di nome Sumire, Wasabi e Namida. La Squadra 15 ha ricevuto la missione di catturare tutti gli animali che sono scappati da una riserva naturale, dopo che qualcuno ha aperto le gabbie. Ma, dopo essere state scelte per l'incarico, Wasabi e Namida iniziano a discutere

Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, Boruto: Naruto Next Generations funge al contempo da spin-off e da sequel ufficiale di Naruto, il famosissimo manga di Masashi Kishimoto. Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal maggio 2016, Boruto: Naruto Next Generations ha ispirato un’omonima serie di animazione, che tuttavia narra le avventure di Boruto da prima ancora che si diplomasse presso l’Accademia Ninja.