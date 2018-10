Boruto: Naruto Next Generations, un protagonista sta attraversando un conflitto interiore!

Intitolato ufficialmente “La scomparsa di Mitsuki”, l’attuale arco narrativo dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations ha mostrato ai fan un lato di Mitsuki che nessuno aveva ancora visto, né immaginato. Sebbene questo episodio abbia urtato molto il protagonista Boruto Uzumaki, i fan sembrano preoccupati perlopiù per lo stesso Mitsuki...

Così come il co-protagonista di Boruto: Naruto Next Generations sta cercando di comprendere meglio il proprio ruolo, i fan si domandano già se Mitsuki voglia realmente proseguire sul sentiero tracciato nelle ultime settimane. D’altronde, non è affatto facile comprendere il personaggio, infatti i suoi stessi compagni di squadra hanno recentemente ammesso di non riuscire mai a capire cosa gli passi per la testa.



I rapporti fra i tre ragazzi sono peggiorati quando Mitsuki ha cominciato a mettere in discussione i propri desideri, anche se nello stesso scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha comunicato agli ex-compagni di star agendo di propria iniziativa. Così facendo, Mitsuki ha quantomeno ottenuto il totale supporto degli altri due antagonisti di turno, ma Boruto e Sarada non si sono affatto dimostrati propensi ad accettare le parole dell’ex-compagno.



Quando Boruto ha cercato di convincere l’amico a tornare a casa e ha provato a dargli il proprio coprifronte, per tutta risposta Mitsuki ha quasi ucciso il ragazzo, colpendolo con una delle sue più micidiali arti ninja. Poiché le azioni di Mitsuki, nell’attuale arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, erano fino a questo momento mirate a proteggere il compagno Boruto, questo radicale cambiamento appare del tutto incomprensibile.

Di conseguenza, i fan non possono fare a meno di sospettare che il ragazzo si trovi in realtà nel mezzo di una missione segreta che nessun altro potrebbe svolgere, e di cui nessuno deve appunto conoscere i dettagli. Non per nulla, colpendo Boruto, Mitsuki ha salvato sia lui che Sarada dai suoi nuovi compagni di viaggio, e quando il ragazzo è andato via, non è riuscito nemmeno a voltarsi per guardare i propri vecchi amici.

È mai possibile, secondo voi, che Mitsuki stia vivendo un profondo conflitto interiore? Dopotutto, finora Boruto era praticamente il suo “sole”, mentre ora deve compiere azioni che rischiano di ferire tutti coloro che gli stavano a cuore...