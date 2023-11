Boruto: Naruto Next Generations, a che punto è la produzione della parte 2 dell'anime?

Dal 26 marzo 2023 l'anime di Boruto: Naruto Next Generations è in pausa. Lo studio d'animazione responsabile della serie si è ritrovato costretto a sospendere la trasmissione a causa della troppa vicinanza al materiale originale scritto da Masashi Kishimoto. Ma ora che il manga ha preso le distanze, ci sono novità sul ritorno di Boruto?

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations adatta fino al capitolo 67 del manga omonimo pubblicato sulle pagine di VJump e disponibile alla lettura su MangaPlus. La prima parte dello shonen prosegue fino al capitolo 80, per poi chiudersi e proseguire con il sequel Boruto: Two Blue Vortex, che a sua volta conta ulteriori 4 capitoli. Ci sarebbero dunque ancora 12 capitoli della prima parte e 4 della seconda da adattare, forse ancora troppo poco per poter sperare nella ripresa dell'anime.

Del ritorno della parte 2 dell'anime di Boruto al momento non si sa ancora nulla di ufficiale. Non sappiamo se Studio Pierrot stia lavorando attivamente al progetto, oppure se sia ancora tutto fermo. Opteremmo per questa seconda opzione, poiché lo studio è impegnato con diversi progetti, tra i quali la terza parte di Bleach: Thousand-Year Blood War e Kingdom 5.

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations non tornerà prima del rilascio dei nuovi episodi dell'anime di Naruto. Le puntate celebrative del ventesimo anniversario dell'anime originale sarebbero dovute uscire a inizio settembre, ma l'uscita slittò per porre la dovuta cura al progetto. Al momento una nuova uscita non è stata ancora programmata, ma novità dovrebbero arrivare nel corso dell'imminente Jump Festa 2024.

Il ritorno di Boruto: Naruto Next Generations è legato a doppio filo all'uscita degli episodi celebrativi di Naruto. Solamente con la trasmissione di queste quattro puntate si avranno novità concrete sul finale della prima parte della storia di Boruto Uzumaki. A questo punto ci azzarderemmo a dire che l'anime di Boruto potrebbe non tornare almeno prima della primavera 2024, dunque dopo un anno di stop. A ogni modo, per ingannare l'attesa ecco l'anime fanmade di Boruto: Two Blue Vortex.