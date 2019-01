Boruto: Naruto Next Generations, qual è il nuovo potere di Boruto?

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations si sta muovendo verso una nuova ed eccitante direzione mentre approfondisce i legami tra Boruto e Kawaki e poteri del karma che collega il duo. Proprio nell'ultimo capitolo, il 30, viene mostrato quello che potrebbe essere un importante power-up del protagonista.

Durante il suo scontro d'allenamento con Kawaki sotto gli occhi di suo padre, Boruto inizia a fare esperienza con il Karma, il misterioso potere che può essere utilizzato sia in fase d'attacco che in quella di difesa. Proprio al termine dello scontro mostrato sul finale dell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, Boruto sembra aver imparato una tecnica di rigenerazione d'alto livello.

Com'è andata in effetti? Durante lo scontro, Kawaki ha utilizzato un gran numero di tecniche basate sul karma, tra cui la capacità di modificare il proprio braccio in un cannone. Il ragazzo sfida Boruto nell'assorbire il colpo e non a evitarlo, in modo tale da iniziare a padroneggiare il nuovo potere. Il ninja biondo è però incapace di farlo, ferendosi alla mano e, proprio in quel momento, Koji Kashin, membro di Kara che stava osservando nascosto lo scontro, si accorge di qualcosa.

Una volta andato a segno il colpo, Boruto e Kawaki concludono il combattimento e, mentre fanno il simbolo della pace, li attraversa una strana scarica di dolore. Se a Kawaki non capita altro, non si può dire la stessa cosa per Boruto: infatti al protagonista appare un flash mentale di Momoshiki Ootsusuki. Subito dopo questo contatto, Kashin nota che la mano di Boruto precedentemente feritasi per l'attacco di Kawaki, si è curata da sola. Il potere, secondo il membro di Kara, non è unico di Boruto, ma sembra essere in possesso anche di Jigen, capo dell'organizzazione di criminali.

Che Boruto abbia scoperto casualmente un nuovo, importante potere che lo aiuterà nella lotta all'organizzazione? Il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations sarà pubblicato il 28 gennaio nel #09 di Weekly Shonen Jump.