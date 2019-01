Boruto: Naruto Next Generations, quali sono le vere intenzioni di Kashin?

Gli ultimi due capitoli di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo avuto modo di seguire da vicino le azioni di Kara e le conseguenze che potrebbero sfociare nello scoppio di una grande guerra. Al centro però di molte teorie e supposizioni da parte dei fan però sembra esserci in particolare un personaggio alquanto intrigante.

Tra i tanti membri dell'organizzazione Kara i fan hanno posato il loro sguardo su uno, Koji Kashin. Le sue azioni nell'ultimo capitolo del manga hanno spinto molti a discutere sulla sua persona e sui possibili piani che potrebbe mettere in atto oltre a quello generale.

Nell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, l'uomo si è separato dal resto dell'organizzazione intrufolandosi nel Villaggio di Konoha al solo scopo di monitorare e tenere sotto controllo il giovane Kawaki, che attualmente si sta allenando con Boruto e suo padre per poter capire al meglio le potenzialità del Sarchio Maledetto Karma.

Appena viene a sapere che Kawaki è attualmente ospite e vive sotto lo stesso tetto della famiglia Uzumaki, Kashin sembra mettere da parte il suo proposito di intrufolarsi nell'edificio ed intromettersi. Anzi, da una delle sue affermazioni che rivolge al rospo, sembra che sin dall'inizio non avesse alcuna intenzione di immischiarsi si da subito.

A quanto pare uno dei suoi piani è quello di attendere con lo scopo di vedere cosa saranno capaci di fare i due giovani ninja. Da qui emerge il vero motivo del suo essersi intrufolato nel Villaggio della Foglia: dissuadere la sua compagna, Delta, dall'intervenire. Tuttavia si dimostra inutile questa sua azione, in quanto l'irritazione della giovane sembra aumentare di fronte al tergiversare di Kashin invece che recuperare il loro compagno. Uno spreco di tempo!

Le parole di Kashin nei confronti di Delta hanno sicuramente un certo peso, arrivando a definirla "una sciocca fuori controllo". Le domande sicuramente non mancano. Cosa sta pianificando Kashin? Quale risultato vuole ottenere con questa attesa? Nonostante sia un membro di Kara, le sue azioni non sembrano puntare all'obiettivo prefissato di eliminare Boruto o recuperare Kawaki.

L'essersi reso contro della straordinaria abilità di Boruto non ha fatto che accentuare questo suo strano comportamento. È probabile che abbia lo stesso potere di Jigen? Sicuramente questo potrebbe rappresentare un possibile ostacolo. Il tentennare può essere dato dal desiderio di raccogliere più informazioni possibili sul potere del Marchio in quanto sia il giovane figlio dell'Hokage e Kawaki stanno cercando di trovare un modo per liberarsi di questo fardello. Secondo voi cosa sta cercando di fare? Potrebbe avere lo stesso obiettivo dei due ragazzi?

Ricordiamo che l'uscita del prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations è previsto il 28 gennaio prossimo con il numero #09 di Weekly Shonen Jump!