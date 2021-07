Boruto: Naruto Next Generations, quando avverrà il tradimento di Kawaki?

Siamo arrivati a una fase cruciale del manga di Boruto: Naruto Next Generations. Con Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha indeboliti dallo scontro con Isshiki Otsutsuki e tutto ciò che è successo dopo, adesso i riflettori mettono in luce la nuova generazione con Boruto e Kawaki da una parte e Code e la nuova organizzazione Kara dall'altra.

Il finale del manga di Boruto: Naruto Next Generations però probabilmente non si concentrerà sullo scontro con Code e i suoi alleati. Infatti a inizio manga abbiamo visto il tradimento di Kawaki e la lotta tra lui e Boruto in una Konoha rasa al suolo. Quando avverrà il tradimento di Kawaki? Il manga sembra aver già iniziato a tracciare una direzione.

Al momento, Code rimane l'obiettivo principale, ma intanto sia Kawaki che Boruto si stanno allenando. Kawaki non è avvezzo ai metodi di allenamento del team 7 e sembra esserci qualche frattura nel modo in cui portare avanti la situazione, con Boruto che ha deciso di sottoporsi a un processo diverso da quello proposto dal compagno di squadra.

Gli effetti imprevedibili delle pillole di Amado e un'eventuale invasione di Konoha da parte di Code, con la morte conseguente di Naruto e di altri ninja del villaggio, potrebbero scatenare una reazione violenta in Kawaki che deciderà quindi di allontanarsi dal suo amico e fare le cose a modo suo per distruggere gli Otsutsuki.

L'arco narrativo del tradimento di Kawaki avverrebbe quindi subito dopo la fine della battaglia con Code. Ipotizzando altri 15 volumi alla fine del manga, potremmo vederli divisi in due tronconi con la seconda parte dedicata proprio al tradimento di Kawaki. Sapremo quindi qualcosa di più tra un paio d'anni, mentre osserveremo la crescita del personaggio?