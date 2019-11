Boruto: Naruto Next Generations, ecco quando si concluderà l'attuale arco narrativo!

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations è stato accolto con gioia dai fan, ed ha segnato un altro punto a favore dell'attuale arco narrativo. A tal proposito, poco tempo fa sono stati annunciati i titoli dei prossimi episodi della serie, che sembrerebbero rivelare la puntata esatta in cui vedremo il tanto atteso scontro finale.

Come potete vedere in calce all'articolo, i quattro nuovi episodi si intitoleranno "Jiraiya's Assignment", "Sasuke's Absence in Konoha", "The Ability to Predict the Future" e "Final Decisive Battle, Urashiki", con quest'ultimo in programma per il prossimo 1 dicembre. L'ultima puntata sembrerebbe, ovviamente, segnare la fine di questa ottima saga.

Nell'ultimo episodio, il 131, abbiamo assistito al tentativo di Urashiki di rubare il chakra della Volpe e Nove Code di Naruto. Dopo aver torturato il ninja Urashiki decide di ritirarsi nella propria base temporanea, ma non prima di aver ingaggiato uno scontro con Sasuke, Boruto e Jiraiya. In questo frangente, Boruto mostra all'ex allievo del Terzo Hokage di saper utilizzare il Rasengan.

Boruto: Naruto Next Generations si trova attualmente in pausa e riprenderà la sua corsa a partire dal prossimo 17 novembre. L'anime va in onda in simulcast su Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questo arco narrativo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!