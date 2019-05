Boruto: Naruto Next Generations rafforza il rapporto tra il 7° Hokage e Kawaki

I recente sviluppi del manga di Boruto: Naruto Next Generations ci stanno stupendo sempre di più, soprattutto in merito al rapporto tra Kawaki e i Ninja della Foglia. Nel più recente capitolo dell'opera di Kodachi e Ikemoto, peraltro, il Settimo Hokage ha preso con sé un allievo.

Parliamo proprio di Kawaki. Lo scontro tra Naruto e Delta ha profondamente colpito il giovane, che è cambiato a tal punto da proteggere addirittura Himawari da un colpo micidiale della kunoichi appartenente all'organizzazione Kara. Dopo il duello, peraltro, il Settimo Hokage ha fatto in modo che le ferite di Kawaki venissero guarite e che il giovane acquisisse un nuovo braccio, dopo aver perso il suo nella battaglia precedente.

Dopo avergli dato una protesi che fu costruita in passato da Tsunade per Naruto, e avergli infuso il suo chakra in modo da permettergli di utilizzarlo al meglio, il padre di Boruto si ritrova a dover far fronte a una richiesta insolita: Kawaki chiede al Settimo Hokage di insegnargli le arti ninja. Naruto, dopo un iniziale stupore, alla fine accetta, ricordando però al figlio adottivo del misterioso Jigen che per lui (un essere privo di chakra) non sarà facile farsi strada nel mondo dei ninja.

Nelle pagine finali del capitolo vediamo che il tempo passa, e che Kawaki inizia ad allenarsi con Naruto fino ad inserirsi nella nuova generazione di ninja, al fianco di Boruto, Sarada, Shikadai e tutti gli altri. Cosa vi aspettate dai prossimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations?