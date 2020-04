Boruto: Naruto Next Generations, il rapporto tra Sakura e Sarada è davvero così idilliaco?

Se c'è una cosa che dall'uscita di Boruto: Naruto next Generations ai fan è piaciuta molto, è stata quella di poter rivedere i loro personaggi preferiti, introdotti nella serie sequel, adulti e, soprattutto, di vederli in situazioni inedite e a cui mai avremmo potuto assistere, come i rapporti famigliari, nello specifico genitore-figlio.

Basti pensare a personaggi principali come Naruto, Sakura o Sasuke. Avreste mai immaginato di vedere Naruto padre interagire con i propri figli? Oppure Sasuke, il più glaciale dei Ninja, in una normale situazione famigliare con la moglie e la figlia Sarada? Io credo proprio di no. Forse nessuno di noi se l'aspettava e il fatto che si sia presentata la possibilità di vederli in questa nuova veste, con molti più anni sulle spalle, è stato il motivo che ha spinto tanti fan di vecchia data a continuare a seguire la storia che attualmente sta venendo narrata in Boruto: Naruto Next Generations.

La serie molte volte, soprattutto ad inizio stagione, si è presa il suo tempo per analizzare e approfondire i rapporti famigliare. Per fare alcuni esempi quello conflittuale tra Naruto e Boruto, o quello più complicato tra Sarada e un padre assente e una madre che dubitava fosse quella vera.

Proprio soffermandoci su Sarada, se per tutto questo tempo abbiamo creduto che avesse un rapporto piuttosto confidenziale con Sakura e molto meno con Sasuke, a causa delle missioni che lo avevano sempre visto lontano dal villaggio, forse dovremmo ricrederci. Sicuramente madre e figlia hanno un rapporto più disteso dal momento che hanno sempre vissuto insieme, ma come si evince dall'ultimo episodio andato in onda dell'anime, il 152, sembrerebbe che Sakura ignori cose molto banali di Sarada e che Sarada non racconti poi molte cose di se stessa alla madre.

Infatti, come potete vedere dal video riportato il calce all'articolo, siamo testimoni di un siparietto che scopre Sakura provare a insegnare le arti mediche alla figlia, accorgendosi solo una volta iniziati gli allenamenti che forse non è poi così portata per quella branchia delle arti ninja. Questo fa capire come le due non abbiano mai affrontato una conversazione del genere fino a quel momento e a confermare ancor di più la cosa è la domanda che a inizio puntata Sarada rivolge a Sakura, chiedendole come mai abbia deciso di specializzarsi proprio nelle arti mediche.

La piccola Uchiha per molto tempo è stata ossessionata dal padre, ma a quanto pare, sebbene non sia qualcosa di estremamente grave, anche con la madre c'è qualche problemino di comunicazione.

Tu cosa ne pensi delle relazioni famigliari in casa Uchiha? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



