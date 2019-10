Boruto: Naruto Next Generations: record per il manga, superato Dragon Ball Super!

Sin dal suo debutto Boruto: Naruto Next Generations ha dovuto fronteggiare una fortissima ondata di polemiche. Dapprima, per lo stile artistico del sensei Mikio Ikemoto, in seguito per la narrazione articolata da Ukyo Kodachi. Nonostante questo, il manga è riuscito a racimolare l'interesse dei fan, insieme a una grande popolarità.

La lotta alla pirateria dell'editore Shuiesha è culminata nell'apertura di Manga PLUS, un portale streaming dove poter leggere settimanalmente gli ultimi capitoli di alcuni dei manga di punta delle riviste più famose. Tra i titoli in questione, ovviamente, non potevano mancare serie del calibro di Boruto: Naruto Next Generations, sequel spin-off del capolavoro di Masashi Kishimoto. Il fumetto in questione, infatti, è finalmente riuscito a raggiungere un traguardo record per la sua serializzazione, riuscendo a superare in termini di letture una colonna portante del settore come Dragon Ball Super.

Piazzandosi al terzo posto dei manga più letti nella rivista online di Shuiesha, il portale si sta rivelando sempre di più un indice di gradimento estremamente valido per analizzare l'andamento di un'opera. Per questo motivo, i dati riportati sono molto importanti per il successo del seguito di Naruto, a maggior ragione quando sta per uscire un nuovo capitolo del manga per distanziare ancor di più il popolarissimo franchise di Dragon Ball.

E voi, invece, cosa ne pensate del successo che sta riscuotendo negli ultimi mesi Boruto: Naruto Next Generations? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.