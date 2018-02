Boruto: Naruto Next Generations ci ricorda ancora una volta perché Naruto sia il 7° Hokage

Non potete fare davvero parte del fandom dise non avete mai sentito parlare del "Talk no Jutsu".ha inventato centinaia di jutsu devastanti lavorando alla serie, ma nessuno è efficace come il Talk no Jutsu. Nemmeno il. E l'ultimo episodio di Boruto ha reso ancora più potente la "mossa".

Seriamente, la voce di Naruto Uzumaki dovrebbe essere considerata un jutsu di Classe S a questo punto. Non molto tempo fa, Boruto: Naruto Next Generations ha pubblicato il suo episodio più recente. La puntata ha tenuto il passo con i compagni di Boruto mentre affrontavano una minaccia conosciuta come la Banda Byakuya. I ladri, una sorta di banda di Robin Hood che rubano ai ricchi per dare ai poveri, si sono rivelati tutt'altro che altruisti.

Boruto e Shikadai hanno infatti appreso che la Banda Byakuya stava manipolando le persone del Villaggio della Foglia. Il genjutsu era usato per provocare disordini, dando alla banda più motivi per rubare "nobilmente". Il tutto è culminato con una sommossa al di fuori di un business del Villaggio della Foglia, ma non appena è apparso Naruto, l'incidente è stato risolto con un onnipotente Talk no Jutsu. Il 7° Hokage ha parlato alla folla di un violento precipizio, proprio come ha fatto con Pain, ma questa volta, centinaia di persone sono state prese di mira dal suo "attacco carismatico". Potete leggere il discorso completo di Naruto di seguito:

"Hanno usato il genjutsu per farvi credere alle loro bugie. Tuttavia, credo che molti di voi siano insoddisfatti. Questo villaggio è ancora in fase di sviluppo. E durante tutto questo, ci sono quelli che stanno affrontando tempi duri e difficili. Ma non sono d'accordo. Cambiare le cose davanti a noi, un po' alla volta, anche una cosa alla volta, renderà il mondo un posto migliore. Voglio che il Villaggio della Foglia sia un posto dove le persone sorridono e si godono la vita. Mi presterete la vostra forza? Cambiamo insieme il Villaggio delle Foglia Nascosta!".

Il carisma di Naruto è sempre stato il jutsu più potente di tutti: ha convertito malvagi, salvato vite e redento la Volpe a Nove Code. L'anime di Boruto non ha fatto altro che ricordarci perché sia il 7° Hokage.