Boruto: Naruto Next Generations, i ricordi nostalgici di Naruto

Nello scorso capitolo di Boruto: Naruto Next Generations c'è stato un importante faccia a faccia tra il settimo Hokage Naruto e Kawaki, l'ospite che da un po' di tempo risiede nella famiglia Uzumaki. Una discussione molto importante per il ragazzo, vediamolo nel dettaglio dopo il salto.

È risaputo che Naruto sia un utilizzatore del Kage Bunshin no Jutsu, forse una delle sue tecniche più famose e iconiche insieme al Rasengan. Nell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, Kawaki chiede proprio al capo del Villaggio della Foglia se è facile imparare questa tecnica. Il motivo? Non il diventare più forte ma avere la possibilità di sfogare la propria rabbia su se stesso, combattendo e picchiando i suoi stessi cloni. Naruto, tuttavia, risponderà al ragazzo che non è una buona idea.

Come ha potuto imparare in prima persona, sfogare la rabbia in questo modo è controproducente perché lo stesso Naruto ha sperimentato questo metodo capendo che non sarebbe servito a nulla. L'Hokage afferma che è importante avere degli amici e stabilire delle rivalità, raccontando a Kawaki dei suoi dissapori e dell'amicizia che lo lega a Sasuke Uchiha, cercando quindi di far capire al ragazzo l'importanza di questi legami.

Il prossimo capitolo, il trentesimo, di Boruto: Naruto Next Generations arriverà il 22 dicembre su Weekly Shonen Jump che gli riserverà anche una pagina a colori.