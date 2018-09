Boruto: Naruto Next Generations, riferimenti a Naruto e il piacevole ritorno di Karin

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, basata sul manga spin-off scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto, sta finalmente entrando nel vivo dell'arco narrativo dedicato a Mitsuki.

L'episodio 73 di Boruto ha richiamato alcuni elementi significativi legati alla serie di Naruto.

Nella puntata abbiamo potuto vedere Boruto e Sarada infiltrarsi nel laboratorio dello scienziato Orochimaru, per ricavare più informazioni circa il passato di Mitsuki e, auspicabilmente, trovare il loro compagno di squadra prima che lo raggiungano lo catturino i guerrieri del Villaggio della Foglia.

Uno dei punti rilevanti dell'episodio è stato senza dubbio il primo incontro tra Boruto e Orochimaru. Tuttavia non è il solo; molti sono stati i volti, a noi familiari, legati alla saga di Naruto che hanno fatto ritorno in Boruto - prima fra tutti Karin, il cui arrivo tempestivo ha permesso a Sarada di sfuggire ai ninja della Foglia -.

Altra figura che emerge è Suigetsu, ancora poco approfondito nella serie di Boruto. Tra i personaggi legati a Orochimaru, i più conosciuti e visti sono stati senza alcun dubbio Mitsuki e il suo "fratello" clone Log. Karin è stata lasciata dietro le quinte, tuttavia la sua comparsa, seppur breve, nell'episodio 73 ("L'altro lato della luna") è stato perfetto!

La nostra giovane ninja scende in campo giusto in tempo per salvare Sarada che, nei panni di Mitsuki, era stata catturata dalla squadra di ricerca della Foglia nel tentativo di depistarli e far guadagnare tempo a Boruto.

L'incontro è stato breve, ma è bastato per fa colpo sui fan di lunga data di Naruto. Questa scena è fondamentale in quanto ha richiamato alla memoria della figlia di Sasuke alcuni eventi passati, quando dubitava del legame madre-figlia con Sakura. Questa sua incertezza, se ricordate, era nata dal ritrovamento di una vecchia foto del padre. Le attenzioni e la dolcezza che Karin riserva alla figlia della sua vecchia cotta adolescenziale sono ben visibili visibili attraverso gli sguardi e il breve scambio di battute fra le due ragazze.

Chissà quali altre figure appariranno nei prossimi episodi della serie di Boruto: Naruto Next Generations.