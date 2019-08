Boruto: Naruto Next Generations, il ritorno di Sasuke nella prossima puntata!

Già dalle prime immagini dell'episodio 120 di Boruto: Naruto Next Generations eravamo venuti a conoscenza che il prossimo arco narrativo della saga avrebbe incentrato i riflettori sul desiderio del giovane figlio dell'hogake di allenarsi nuovamente insieme al maestro, nonché il potente Sasuke Uchiha.

Il mitico rivale di Naruto non si mostrava nell'anime ormai da diverse settimane, sparito e alle prese con la sua ennesima missione per conto del Villaggio della Foglia. Stando alla sinossi della nuova saga in corso, infatti, Boruto intraprenderà un nuovo viaggio da solo al fine di incontrare nuovamente il suo maestro e apprendere qualche nuova potente tecnica da utilizzare prossimamente. Il giovane ninja, dunque, si incammina nel Paese del Vento dove Sasuke è stato visto l'ultima volta, per scoprire poi, nella stessa puntata, che l'Uchiha e Gaara stanno combattendo contro Urashiki.

Tanti avvenimenti si prospettano nell'episodio 120, che finalmente apre le porte a una saga più interessante e più viva al livello dinamico, come non si vede da tempo nell'adattamento animato dello spin-off del capolavoro di Masashi Kishimoto. Non ci resta che goderci la nuova puntata, in attesa di scoprire se Boruto riuscirà a convincere il proprio maestro a intraprendere un nuovo allenamento, magari allo stesso modo di come Jiraya fece con Naruto all'inizio di Shippuden.

E voi, invece, siete contenti della riapparizione di Sasuke Uchiha? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto!