Boruto: Naruto Next Generations riuscirà mai a eguagliare Naruto?

In questi giorni, su Reddit, l'utente Saucy-Rosssi, ha pubblicato un post in cui da vita a un dibattito molto interessante. Selezionando una delle scene più epiche dell'intere saga di Naruto, il momento in cui Shikamaru vendica Asuma "uccidendo" Hidan, dice a grandi linee: "La serie di Boruto sarà mai tosta come quella di Naruto?"

Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, la scena selezionata dall'utente è quella in cui Shikamaru guarda il corpo di Hidan fatto a pezzetti in fondo alla fossa e gli dice: "Vedi, tu e io abbiamo credi differenti. Io credo nella volontà del fuoco. E quel patetico Jashin o come si chiama non è più il tuo dio ormai. Lo sono io, adesso."

Sicuramente tutti ricorderete l'epicità di quella scena come il climax e il vortice di sentimenti che in un crescendo ci hanno portato fin lì. Abbiamo seguito Shikamaru affrontare il dolore straziante della perdita di un maestro, fino ad assaporare l'amara vendetta che, in fin dei conti, non è mai una cura ma solo una distrazione. Proprio per la carica emotiva che la scena porta con sé, Saucy-Rosssi ha deciso di sceglierla per avviare un confronto con la serie sequel: Boruto: Naruto Next Generations attualmente in corso.

Naruto negli anni di serializzazione ha conquistato il mondo intero, proprio grazie al fatto di essere differente da tutti gli altri shonen all'epoca presenti sul mercato. La storia era molto più presente e il dramma dei personaggi, specialmente del protagonista più accentuato. Ed è stata proprio la capacità di toccare le corde dei sentimenti degli spettatori la chiave che ha fatto di Naruto la serie epica che conosciamo oggi. Sin dalla prima puntata, dal primo capitolo, si viene colpiti con forza dall'animo e dal dramma dirompente dei personaggi. Le scene toccanti si sono susseguite per tutta l'intera serie. La morte di Minato e Kushina, il combattimento di Orochimaru contro il Terzo Hokage, la morte di Jiraiya, la storia di Nagato e di Pain, quella di Itachi e Sasuke e potremmo continuare così all'infinito. Tutti tasselli che hanno dato vita a una serie se non perfetta, poco ci manca.

Allora, cogliendo la palla lanciata dall'utente su Reddit, vi chiediamo: Boruto sarà in grado se non di eguagliare, almeno di non farci rimpiangere la serie principale? A voi la parola.

Se vi interessa l'episodio 133 di Boruto: Naruto Next Generations si mostra in alcune immagini, mentre la situazione tra Jiraiya e Sasuke entra nel vivo.